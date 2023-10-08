Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Одна из самых больших побед в моей карьере». Корда — о матче с Медведевым

«Одна из самых больших побед в моей карьере». Корда — о матче с Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист, 26-я ракетка мира Себастьян Корда поделился эмоциями от победы над чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в третьем круге турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).

«Конечно, это был очень трудный год. У меня была длинная пауза в году, длившаяся три месяца, в тот момент, когда я показывал один из лучших теннисов в своей карьере. Было сложно, но это долгий путь, и я доволен тем, как сыграл сегодня. Это определенно одна из самых больших побед в моей карьере», — приводит слова Корды пресс-служба ATP.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира) и чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Корда одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

Материалы по теме
Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае
Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android