Людмила Самсонова – Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Пекине

Сегодня, 8 октября 22-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова попытается впервые в карьере выиграть турнир категории WTA-1000. За титул в Пекине (Китай) Самсонова сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (2). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте, носящем название Diamond, и начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Ига Свёнтек в финале турнира в Пекине.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Свёнтек. Интересно, что на грунте в Штутгарте-2022 была упорная борьба (6:7(4), 6:4, 7:5), а вот на харде в Дубае-2023 Ига разгромила Людмилу (6:1, 6:0)