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Андрей Рублёв рассказал о любви к рок-группе Linkin Park

Андрей Рублёв рассказал о любви к рок-группе Linkin Park
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, отвечая на вопросы журналистов о подарках, рассказал о любви к американской музыкальной рок-группе Linkin Park.

«Видели, что у меня есть подарки и среди них есть альбом Linkin Park, почему он был у меня в сумке? Знаете, заглядывать в сумки других ребят некрасиво. Мне нравится Linkin Park, вот почему. На самом деле за этим не стоит какая-то история. Просто мне нравится эта группа», — приводит слова Рублёва The Tennis Letter.

Напомним, сегодня, 8 октября, в стартовом для себя матче в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) Рублёв со счётом 6:4, 7:5 обыграл 76-ю ракетку мира, представителя Франции Кентена Алиса и вышел в следующий раунд турнира, где сразится с победителем матча Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Адриан Маннарино (Франция, 31).

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