Ольховский: Самсонова может обыграть Свёнтек. Люда в форме способна выиграть у любого

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, есть ли шансы у 22-й ракетки мира, российской теннисистки Людмилы Самсоновой в предстоящем матче финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, где Людмила сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

«Когда Самсонова в форме и играет без травм, она может обыграть абсолютно любого теннисиста в мире. Я думаю, что она может обыграть Свёнтек, шансы у нее точно будут, главное — ими воспользоваться. Свёнтек тоже хорошо играла на этом турнире, это один из лидеров женского тура, так что матч будет интересным», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, Сегодня, 8 октября 22-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова попытается впервые в карьере выиграть турнир категории WTA-1000. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте, носящем название Diamond, и начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Ига Свёнтек в финале турнира в Пекине.