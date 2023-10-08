Тейлор Фритц вслед за Даниилом Медведевым выразил недовольство качеством мячей в Шанхае

Восьмая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц отреагировал на критику нынешних кортов и мячей на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) со стороны чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллсе», — сказал Медведев после стартовой победы в Шанхае. Отметим, что уже на послематчевой пресс-конференции Даниил признался, что не уверен, что повлияло на скорость розыгрышей – корт или всё-таки мячи.

«На самом деле, корты в Шанхае работают так же быстро, как и всегда… Дело в мячах, на которые мы перешли на этой неделе, они очень медленные», — написал Фритц в своих социальных сетях.