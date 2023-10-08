Людмила Самсонова поделилась настроем на предстоящий поединок со Свёнтек в финале Пекина

22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась настроем на предстоящий матч с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Мне действительно понравилось, как я проявила себя в Штутгарте в прошлом году (тогда Людмила проиграла Иге со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7. – Прим. «Чемпионата»), потому что я делала это, зная, что передо мной первая ракетка мира, я старалась сделать всё, что в моих силах, не обращая внимание на давление. В конце концов, я выложилась по полной. Именно когда я нахожусь в таком настроении, у меня получается показывать свой лучший теннис. Поэтому я могу извлечь уроки из того матча. Думаю, что моя подача и всё остальное могут стать ключом к победе, потому что она играет очень агрессивно с первого удара», — сказала Самсонова на пресс-конференции.