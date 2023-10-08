Камельзон — о Медведеве: третья ракетка не может так часто проигрывать на ранних стадиях

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в матче с американским теннисистом, 26-й ракеткой мира Себастьяном Кордой в рамках третьего круга «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Я не удивлён поражению Медведева, а только расстроен им. Третья ракетка мира не может так часто проигрывать на ранних стадиях турниров. У Медведева произошёл очередной срыв. Такое допускается, но редко — а Даня уже год постоянно играет на грани. Компания Джокович, Федерер, Надаль никогда себе такого не позволяли. Именно поэтому они стали теми, кем сейчас являются. Очень сложно стать лидером тура, когда ты проигрываешь теннисистам за пределами топ-20.

На прошлой неделе Даня победил Алькараса (на самом деле он одержал победу над Александром Зверевым, а Карлос Алькарас в полуфинале уступил Яннику Синнеру. — Прим. «Чемпионата»), но затем сразу же проиграл Синнеру. Он просто оказался не готов к финалу в Пекине. Меня удивило то, что на награждении он стоял и улыбался, хотя проиграл важный матч. Даниил сейчас очень нестабилен в игре, это нужно исправлять», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. В четвёртом круге Себастьян встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.