Ольховский прокомментировал поражение Медведева в матче с Кордой на «Мастерсе» в Шанхае

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в матче с американским теннисистом, 26-й ракеткой мира Себастьяном Кордой в рамках третьего круга «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Значимый турнир, где Медведев не набрал большое количество очков. А так, ещё дальше Париж и Итоговый турнир. Корда непредсказуемый игрок, до матча, разумеется, Медведев шёл фаворитом, Корда не показывал весомых результатов в этом сезоне. Но опять же, каждый матч, это каждый матч в теннисе отдельный. Поэтому так случилось», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Напомним, Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. В четвёртом круге Себастьян встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.