Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае

Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Беном Шелтоном (20-я ракетка мира) и российским теннисистом, 50-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным. Шелтон одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Шелтон оказался сильнее Сафиуллина со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. За это время Шелтон выполнил пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал два из десяти заработанных брейк-пойнтов. Сафиуллин, в свою очередь, сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Таким образом, в четвёртом круге Шелтон встретится с победителем пары Янник Синнер — Себастьян Баэс.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android