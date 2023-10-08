Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Беном Шелтоном (20-я ракетка мира) и российским теннисистом, 50-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным. Шелтон одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.
Шелтон оказался сильнее Сафиуллина со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. За это время Шелтон выполнил пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал два из десяти заработанных брейк-пойнтов. Сафиуллин, в свою очередь, сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
Таким образом, в четвёртом круге Шелтон встретится с победителем пары Янник Синнер — Себастьян Баэс.
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