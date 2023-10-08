Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко – о Медведеве: не надо из каждого поражения известного игрока делать событие

Селиваненко – о Медведеве: не надо из каждого поражения известного игрока делать событие
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«В сегодняшней игре прежде всего надо отметить отличную игру Корды. Себастьян сыграл против Медведева очень рационально, постоянно выбивая его из территории комфорта. Теннис — это игра, которая не была бы так интересна, если бы всегда побеждали более именитые и сильные спортсмены. У Медведева началась неудачная серия? Не понимаю, почему из каждого поражения известного игрока надо делать событие», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае
Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android