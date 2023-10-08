Селиваненко – о Медведеве: не надо из каждого поражения известного игрока делать событие

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«В сегодняшней игре прежде всего надо отметить отличную игру Корды. Себастьян сыграл против Медведева очень рационально, постоянно выбивая его из территории комфорта. Теннис — это игра, которая не была бы так интересна, если бы всегда побеждали более именитые и сильные спортсмены. У Медведева началась неудачная серия? Не понимаю, почему из каждого поражения известного игрока надо делать событие», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.