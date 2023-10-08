Рыбакина, Гауфф и Мухова снялись с турнира WTA-500 в Чжэнчжоу

Сразу три топовые теннисистки снялись с турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай), который пройдёт с 9 по 15 октября. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Каролина Плишкова, она завоевала данный титул ещё в 2019 году.

В их число вошли чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина, победительница US Open – 2023, третья ракетка мира американка Кори Гауфф и финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, девятая ракетка мира чешка Каролина Мухова. Стоит отметить, что данные теннисистки уже гарантировали себе попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика).

В сетке соревнований Рыбакину, Гауфф и Мухову заменят лаки-лузеры — россиянка Диана Шнайдер, немка Тамара Корпач и японка Моюка Учижима.