Томми Пол: теннис, вероятно, 20-й по популярности вид спорта в США. Никого это не волнует

Американский теннисист, 12-я ракетка мира Томми Пол рассказал, насколько популярным видом спорта является теннис в Соединённых Штатах Америки.

«Теннис, вероятно, является 20-м по популярности видом спорта в Соединенных Штатах. Никого это не волнует, хотя у нас всё ещё есть два игрока в топ-10 мирового рейтинга. Так что это действительно хорошо, что мы находимся на вершине игры. Я имею в виду, что все наши лучшие спортсмены занимаются другими видами спорта, так что это наше оправдание, я полагаю», — приводит слова Пола The Tennis Letter.

Напомним, вчера, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Томми Полом (12-я ракетка мира) и представителем Австрии Себастьяном Офнером (49-я ракетка мира). Пол одержал уверенную победу и прошёл в третий круг турнира в Шанхае.