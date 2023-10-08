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Янчук: очень жаль, что Медведев проиграл, обидное поражение. Теперь надо набирать форму

Янчук: очень жаль, что Медведев проиграл, обидное поражение. Теперь надо набирать форму
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в матче с американским теннисистом, 26-й ракеткой мира Себастьяном Кордой в рамках третьего круга «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Очень жаль, что он проиграл, довольно обидное поражение. Перед матчем Медведев казался фаворитом, но поражения случаются даже у сильнейших игроков мира. Теперь надо набирать форму и готовиться к турниру в Париже и Итоговому турниру», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. В четвёртом круге Себастьян встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

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