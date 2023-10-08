Людмила Самсонова – Ига Свёнтек: россиянка проиграла первый сет в финале турнира в Пекине

Завершился первый сет финального матча на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором 22-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова сражается с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек (2). Он завершился со счётом 6:2 в пользу Свёнтек.
Стартовая партия продлилась 35 минут. В ней Свёнтек удалось реализовать два брейк-пойнта из двух заработанных.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Ига Свёнтек в финале турнира в Пекине.
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Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Свёнтек. Интересно, что на грунте в Штутгарте-2022 была упорная борьба (6:7(4), 6:4, 7:5), а вот на харде в Дубае-2023 Ига разгромила Людмилу (6:1, 6:0).
- 8 октября 2023
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