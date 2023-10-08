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Янник Синнер обыграл Себастьяна Баэса и прошёл в следующий раунд «Мастерса» в Шанхае

Янник Синнер обыграл Себастьяна Баэса и прошёл в следующий раунд «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) между итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира) и аргентинским теннисистом, 29-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом. Синнер одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Синнер оказался сильнее Баэса со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа ровно. За это время Синнер выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из шести заработанных брейк-пойнтов. Баэс, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, Синнер прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном (20-я ракетка мира).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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