Янник Синнер обыграл Себастьяна Баэса и прошёл в следующий раунд «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) между итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира) и аргентинским теннисистом, 29-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом. Синнер одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Синнер оказался сильнее Баэса со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа ровно. За это время Синнер выполнил семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из шести заработанных брейк-пойнтов. Баэс, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, Синнер прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном (20-я ракетка мира).