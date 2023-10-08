Людмила Самсонова вышла в лидеры среди россиянок по количеству финалов в 2023 году

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и представительницей Польши Игой Свёнтек (вторая ракетка мира). Свёнтек одержала уверенную победу и стала чемпионкой турнира в Пекине.

Несмотря на поражение в финале турнира, Людмила Самсонова теперь вышла в лидеры среди россиянок по количеству финалов в 2023 году. Всего у неё три подобных достижения. В сумме за весь сезон российские теннисистки играли в финалах турниров уже 14 раз.

Все финалы россиянок на турнирах WTA-2023 в одиночном разряде (14):

Самсонова — 3 (Абу-Даби, Монреаль, Пекин)

Александрова — 2 (Хертогенбосх — титул, Кливленд — финал)

Касаткина — 2 (Аделаида, Истбурн)

В. Кудерметова — 2 (Токио — титул, Хертогенбосх — финал)

Потапова — 1 (Линц — титул)

Тимофеева — 1 (Будапешт — титул)

Блинкова — 1 (Страсбург)

Грачёва — 1 (Остин — до ухода под флаг Франции)

Шнайдер — 1 (Нинбо)

По ходу соревнований Самсонова обыграла таких топовых теннисисток, как казахстанка Елена Рыбакина, чешка Петра Квитова и латвийка Елена Остапенко. Отметим, что благодаря выступлению в Пекине Самсонова в понедельник станет 16-й ракеткой мира.