Людмила Самсонова вышла в лидеры среди россиянок по количеству финалов в 2023 году

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и представительницей Польши Игой Свёнтек (вторая ракетка мира). Свёнтек одержала уверенную победу и стала чемпионкой турнира в Пекине.
Несмотря на поражение в финале турнира, Людмила Самсонова теперь вышла в лидеры среди россиянок по количеству финалов в 2023 году. Всего у неё три подобных достижения. В сумме за весь сезон российские теннисистки играли в финалах турниров уже 14 раз.
Все финалы россиянок на турнирах WTA-2023 в одиночном разряде (14):
Самсонова — 3 (Абу-Даби, Монреаль, Пекин)
Александрова — 2 (Хертогенбосх — титул, Кливленд — финал)
Касаткина — 2 (Аделаида, Истбурн)
В. Кудерметова — 2 (Токио — титул, Хертогенбосх — финал)
Потапова — 1 (Линц — титул)
Тимофеева — 1 (Будапешт — титул)
Блинкова — 1 (Страсбург)
Грачёва — 1 (Остин — до ухода под флаг Франции)
Шнайдер — 1 (Нинбо)
По ходу соревнований Самсонова обыграла таких топовых теннисисток, как казахстанка Елена Рыбакина, чешка Петра Квитова и латвийка Елена Остапенко. Отметим, что благодаря выступлению в Пекине Самсонова в понедельник станет 16-й ракеткой мира.