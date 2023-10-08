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Свёнтек поблагодарила свою команду после победы над Самсоновой в финале турнира в Пекине

Свёнтек поблагодарила свою команду после победы над Самсоновой в финале турнира в Пекине
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, полька Ига Свёнтек обратилась к своей команде со словами благодарности после победы над 22-й ракеткой мира, россиянкой Людмилой Самсоновой в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Огромное спасибо моей команде. Все мы знаем, как это иногда тяжело. Я очень рада, что у меня есть ваша поддержка, несмотря ни на что. Я не знаю, что бы я делала без вас, вы всегда рядом со мной. Я очень благодарна», — сказала Свёнтек в послематчевой речи.

Напомним, победа в Пекине стала для Свёнтек пятым титулом в этом сезоне и 16-м в карьере. В 2023 году она также выиграла турниры в Дохе, Штутгарте, Варшаве и защитила титул на «Ролан Гаррос».

Благодаря выступлению в Пекине Свёнтек приблизится к белоруске Арине Соболенко в рейтинге WTA. Её отставание составит 465 очков.

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