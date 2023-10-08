Людмила Самсонова прокомментировала поражение от Иги Свёнтек в финале турнира в Пекине

22-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение от четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира, польки Иги Свёнтек в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), отметив её уникальное достижение — Свёнтек не допустила ни одной невынужденной ошибки в данной встрече.

«Думаю, это то, что она делает лучше всего, потому что это большой стресс, который оказывает влияние на других игроков, что она не делает невынужденных ошибок. Каждый раз нужно делать что-то большее. Это не является реально тем, что ты чувствуешь, но она заставляет тебя чувствовать себя именно так. Это то, чему я научилась сегодня», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

Напомним, по ходу соревнований Самсонова обыграла таких топовых теннисисток, как казахстанка Елена Рыбакина, чешка Петра Квитова и латвийка Елена Остапенко. Отметим, что благодаря выступлению в Пекине Самсонова в понедельник станет 16-й ракеткой мира.