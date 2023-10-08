Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 8 октября и турнирная сетка

Сегодня, 8 октября, завершились матчи второго круга, а также стартовали встречи третьего раунда «Мастерса» в Шанхае (Китай). Россияне Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (13) вышли в 1/8 финала соревнований, а Роман Сафиуллин и Даниил Медведев (2) потерпели поражение в своих матчах.

Также турнир покинули сеяные Фрэнсис Тиафо (США, 10), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 24), Кэмерон Норри (Великобритания, 15), Иржи Легечка (Чехия, 27), Кристофер Юбэнкс (США, 29) и Себастьян Баэс (Аргентина, 25).

«Мастерс». Шанхай. 8 октября

Второй круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 2:6, 6:2, 6:3

Артюр Фис (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 24) — 6:2, 7:5

Джеффри-Джон Вулф (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 15) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)

Уго Умбер (Франция, 32) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:4, 1:6, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 18) — Александр Вукич (Австралия) — 6:4, 6:3

Даниэль Эванс (Великобритания, 30) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:2, 3:0 — отказ Кукушкина

Карен Хачанов (Россия, 13) — Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, WC) — Иржи Легечка (Чехия, 27) —6:4, 3:6, 6:2

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 7:5

Адриан Маннарино (Франция, 31) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — 6:2, 6:2

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Кристофер Юбэнкс (США, 29) — 6:4, 6:2

Себастьян Корда (США, 26) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (10:8), 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй) — 6:4, 6:4

Бен Шелтон (США, 19) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 6:3, 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:3

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Мартон Фучович (Венгрия) — 3:6, 6:4, 7:5

Янник Синнер (Италия, 6) — Себастьян Баэс (Аргентина, 25) — 3:6, 6:3, 6:2

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Брэндон Никашима (США) —7:6 (7:2), 6:2