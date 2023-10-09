Матчи турнира WTA в Гонконге перенесены на вторник

Организаторы женского теннисного турнира категории WTA 250 в Гонконге приняли решение о переносе матчей первого круга основной сетки на вторник, 10 октября.

Особое внимание приковано к поединку россиянки Мирры Андреевой (50-я ракетка мира) и украинской теннисистки Даяны Ястремской (97-я ракетка мира). Он, как и все перенесённые матчи, планируется на вторник, ожидаемое начало встречи — в 13:00 мск.

Последствия тайфуна «Коину» уже не первый раз сказываются на планах организаторов. Ранее были перенесены финальные матчи квалификации. Организаторы теннисного турнира надеются сыграть их сегодня. Турнир WTA 250 в Гонконге был запланирован на даты с 9 по 15 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.