Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, с победы стартовала на турнире в Сеуле (Южная Корея). В первом круге россиянкой была обыграна 120-я ракетка мира Маи Хонтама из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Александровой.
Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:20 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
120
Маи Хонтама
М. Хонтама
Россиянка четыре раза подала навылет, в то время как её соперница не сделала ни одного эйса. Однако Александрова допустила шесть двойных ошибок, это на одну больше, чем у теннисистки из Японии. Во втором круге соревнований Александрова встретится с 83-й ракеткой мира Яниной Викмайер (Бельгия). Поединок начнётся 11 октября в 5:00 мск.
Турнир WTA-250 в Сеуле проходит с 9 по 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.
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