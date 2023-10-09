Ирина Хромачёва завершила выступления в Сеуле, получив повреждение по ходу матча

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, занимающая 401-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла продолжить матч первого круга турнира в Сеуле (Южная Корея) и отказалась от дальнейшей борьбы, уступая 0:3 в решающем третьем сете поединка с Катинкой фон Дайхман из Лихтенштейна (343-я ракетка мира). Общий счёт поединка на момент его завершения 5:7, 6:4, 3:0 в пользу фон Дайхман.

Во втором круге турнира Катинка фон Дайхман встретится с другой российской теннисисткой, Полиной Кудерметовой, обыгравшей в матче первого круга американку Алисию Паркс со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Напомним, турнир категории WTA-250 проходит в столице Южной Кореи Сеуле с 9 по 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.