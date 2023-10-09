Кудерметова обыграла американку Паркс и вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 170-е место в мировом рейтинге, вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Сеуле. В первом круге россиянка оказалась сильнее 53-й ракетки мира американки Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Кудерметовой.

Во втором круге соревнований Кудерметова встретится с 343-й ракеткой мира Катинкой фон Дайхман (Лихтейнштейн). Поединок начнётся 11 октября в 4:00 мск.

Турнир WTA-250 в Сеуле проходит с 9 по 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.