Кудерметова обыграла американку Паркс и вышла во второй круг турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 170-е место в мировом рейтинге, вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Сеуле. В первом круге россиянка оказалась сильнее 53-й ракетки мира американки Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Кудерметовой.
Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:30 МСК
170
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|0
53
Алисия Паркс
А. Паркс
Во втором круге соревнований Кудерметова встретится с 343-й ракеткой мира Катинкой фон Дайхман (Лихтейнштейн). Поединок начнётся 11 октября в 4:00 мск.
Турнир WTA-250 в Сеуле проходит с 9 по 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.
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