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Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае

Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прошёл в четвёртый круг турнира серии Masters в Шанхае (Китай). В матче третьего круга соперником Рублёва был француз Адриан Маннарино, занимающий 23-е место в рейтинге ATP. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 11:55 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 3 минуты, Рублёв сделал шесть эйсов, в то время как Маннарино подал навылет три раза. Соперники не допустили ни одной двойной ошибки. Российский теннисист допустил пять невынужденных ошибок, у француза на одну ошибку больше.

В четвёртом круге Андрей Рублёв встретится с американцем Томми Полом. Напомним, турнир серии Masters в Шанхае проходит с 4 по 15 октября, его призовой фонд составит $ 8,8 млн.

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