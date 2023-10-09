Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прошёл в четвёртый круг турнира серии Masters в Шанхае (Китай). В матче третьего круга соперником Рублёва был француз Адриан Маннарино, занимающий 23-е место в рейтинге ATP. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Матч продолжался 1 час 3 минуты, Рублёв сделал шесть эйсов, в то время как Маннарино подал навылет три раза. Соперники не допустили ни одной двойной ошибки. Российский теннисист допустил пять невынужденных ошибок, у француза на одну ошибку больше.

В четвёртом круге Андрей Рублёв встретится с американцем Томми Полом. Напомним, турнир серии Masters в Шанхае проходит с 4 по 15 октября, его призовой фонд составит $ 8,8 млн.