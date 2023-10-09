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Диана Шнайдер уступила украинке Лесе Цуренко в 1-м круге турнира в Чжэнчжоу

Диана Шнайдер уступила украинке Лесе Цуренко в 1-м круге турнира в Чжэнчжоу
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В понедельник, 9 октября, 19-летняя россиянка Диана Шнайдер (66-я позиция в рейтинге) уступила украинке Лесе Цуренко в первом круге турнира серии WTA-500 в китайском Чжэнчжоу. Матч длился 1 час 22 минуты и завершился со счётом 2:0 в пользу Цуренко (6:4, 6:2).

Цуренко совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Шнайдер три двойные ошибки, россиянка успешно использовала три из восьми брейк-пойнтов. Эйсов у теннисисток не было.

В целом Цуренко контролировала ход матча, точнее и стабильнее играла на задней линии, а Шнайдер слишком много ошибалась. Леся довольно надёжно действовала в обменах и грамотно переходила в атаки.

В следующем раунде турнира Леся Цуренко сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.

Чжэнчжоу. 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 13:45 МСК
Леся Цуренко
43
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Диана Шнайдер
66
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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