Диана Шнайдер уступила украинке Лесе Цуренко в 1-м круге турнира в Чжэнчжоу

В понедельник, 9 октября, 19-летняя россиянка Диана Шнайдер (66-я позиция в рейтинге) уступила украинке Лесе Цуренко в первом круге турнира серии WTA-500 в китайском Чжэнчжоу. Матч длился 1 час 22 минуты и завершился со счётом 2:0 в пользу Цуренко (6:4, 6:2).
Цуренко совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Шнайдер три двойные ошибки, россиянка успешно использовала три из восьми брейк-пойнтов. Эйсов у теннисисток не было.
В целом Цуренко контролировала ход матча, точнее и стабильнее играла на задней линии, а Шнайдер слишком много ошибалась. Леся довольно надёжно действовала в обменах и грамотно переходила в атаки.
В следующем раунде турнира Леся Цуренко сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.
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