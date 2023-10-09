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Джокович повторил рекорд Федерера – серб входит в топ-20 рейтинга на протяжение 17 лет

Джокович повторил рекорд Федерера – серб входит в топ-20 рейтинга на протяжение 17 лет
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9 октября исполнилось ровно 17 лет с того момента, как сербский теннисист Новак Джокович впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга. Это случилось 9 октября 2006 года, а за день до этого 19-летний спортсмен завоевал свой второй титул ATP в Метце, заработав 175 очков ATP и войдя таким образом в первую двадцатку. 17 лет спустя Новак в очередной раз оказался на вершине рейтинга, что позволило ему повторить рекорд Роджера Федерера по продолжительности пребывания в топ-20, сообщает Tennis World USA.

Федерер вошёл в топ-20 в феврале 2001 года, а семнадцать лет спустя швейцарец стал первой ракеткой мира. 1 февраля 2018 года, 36-летний Роджер опередил Рафаэля Надаля в борьбе за лидерство в ATP.

Добавим, что Джокович отмечает 394-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

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