Медведев сравнил Алькараса с молодыми Надалем и Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев, отвечая на вопрос о фаворите «Мастерса» в Шанхае после своего вылета, назвал главным претендентом испанца Карлоса Алькараса. Россиянин сказал, что он напоминает ему молодых Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Фаворит? Трудно сказать. Если говорить о текущей форме — Карлос на данный момент, скажем так, напоминает мне молодых Новака и Рафу. Каждый раз, когда он участвует в турнире, он в числе главных претендентов на титул, а когда там присутствует Новак, он один из двух главных фаворитов.

Янник Синнер тоже в отличной форме. Посмотрим, насколько он сможет физически адаптироваться к игре после Пекина. Так что я бы сказал, что это два главных фаворита. В то же время именно поэтому нам нравится теннис. Может быть, Янник проиграет сегодня, Карлос проиграет завтра, и всё будет кончено. Так что посмотрим. Вот чем интересен теннис — мы никогда не знаем наперёд», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, на турнире ATP-500 в Пекине Даниил Медведев дошёл до финала, в котором в напряжённой борьбе проиграл итальянцу Яннику Синнеру. На «Мастерсе» в Шанхае россиянин в третьем круге уступил американцу Себастьяну Корде.