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Шестая ракетка мира Стефанос Циципас не смог пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас не смог пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), призовой фонд которого составил $ 8 800 000.

В матче третьего круга Циципас (4) со счётом 4:6, 6:3, 5:7 уступил 34-й ракетке мира, французу Уго Умберу (32). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 11 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Умбера восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира в Шанхае Умбер сразится с 51-й ракеткой мира, американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 17:15 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 5
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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