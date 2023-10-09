Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 9 октября и турнирная сетка

В Шанхае (Китай) продолжается теннисный турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 9 октября. В его рамках игроки боролись за выход в 1/8 финала.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Результаты матчей 9 октября:

Томми Пол (США, 12) — Артюр Фис (Франция) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.

Григор Димитров (Болгария, 18) — Карен Хачанов (Россия, 13) – 7:6 (8:6), 6:4.

Диего Шварцман (Аргентина, WC) — Тейлор Фритц (США, 7) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Адриан Маннарино (Франция, 31) – 6:3, 6:0.

Николас Харри (Чили, 22) – Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2.

Джеффри-Джон Вульф (США) – Маттео Арнальди (Италия) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниэль Эванс (Великобритания, 30) – 7:6 (7:1), 6:4.

Уго Умбер (Франция, 32) – Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 3:6, 7:5.