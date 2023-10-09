Экс-россиянка Грачёва в ноябре дебютирует за сборную Франции на Кубке Билли Джин Кинг

46-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вошла в состав сборной Франции на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг – 2023, который пройдёт с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Для Грачёвой это выступление станет дебютным за новую национальную команду.

Напомним, 23-летняя Грачёва получила французское гражданство в июне 2023 года. Она имела на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Также Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты.

Грачёва пока не выигрывала турниров на уровне WTA, однако достаточно стабильно играет на турнирах «Большого шлема». Она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).