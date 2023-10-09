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366-я ракетка мира требует ATP оплатить ему физиотерапевта из-за качества мячей в туре

366-я ракетка мира требует ATP оплатить ему физиотерапевта из-за качества мячей в туре
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366-я ракетка мира, 32-летний португальский теннисист Гастау Элиаш выпустил критическое заявление в адрес руководства ATP, тем самым выразив недовольство качеством предоставляемых на турнирах мячей.

«Я требую, чтобы ATP заплатила за физиотерапию, которая мне потребуется после того, как я поиграл теми мячами, которыми они заставляют нас играть. Я в туре уже много лет и никогда ничего подобного не видел. Это бесчеловечно!» — написал Элиаш в своих социальных сетях.

Отметим, что руководство ATP пока никак не отреагировало на призыв Элиаша.

Элиаш — далеко не первый теннисист, высказывающий претензии по поводу качества мячей в туре. В частности, ранее, на «Мастерсе» в Шанхае то же самое сделали игроки топ-10 — россиянин Даниил Медведев и американец Тейлор Фритц.

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