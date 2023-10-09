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Тренер Хуберта Хуркача поддержал теннисистов, критикующих качество мячей в ATP-туре

Тренер Хуберта Хуркача поддержал теннисистов, критикующих качество мячей в ATP-туре
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Американец Крэйг Бойнтон, тренер 17-й ракетки мира, польского теннисиста Хуберта Хуркача, поддержал мнение о том, что использующиеся в ATP-туре мячи не соответствуют стандартам.

«В туре есть мячи, играть которыми нельзя. Они просто недостаточно хорошие. Я своими глазами видел, как ребята приезжают на следующий турнир, и у них проблемы с руками и плечами. Это влияет на их способность тренироваться — а им нужно привыкать к совершенно другому мячу. Это может иметь очень серьёзное влияние на организм», — приводит слова Бойнтона Tennis.com.

Ранее, на «Мастерсе» в Шанхае игроки топ-10 — россиянин Даниил Медведев и американец Тейлор Фритц — также раскритиковали качество мячей, назвав их слишком медленными.

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