Тренер Хуберта Хуркача поддержал теннисистов, критикующих качество мячей в ATP-туре

Американец Крэйг Бойнтон, тренер 17-й ракетки мира, польского теннисиста Хуберта Хуркача, поддержал мнение о том, что использующиеся в ATP-туре мячи не соответствуют стандартам.

«В туре есть мячи, играть которыми нельзя. Они просто недостаточно хорошие. Я своими глазами видел, как ребята приезжают на следующий турнир, и у них проблемы с руками и плечами. Это влияет на их способность тренироваться — а им нужно привыкать к совершенно другому мячу. Это может иметь очень серьёзное влияние на организм», — приводит слова Бойнтона Tennis.com.

Ранее, на «Мастерсе» в Шанхае игроки топ-10 — россиянин Даниил Медведев и американец Тейлор Фритц — также раскритиковали качество мячей, назвав их слишком медленными.