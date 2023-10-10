Андреева — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Гонконге

Сегодня, 10 октября, 50-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с 97-й ракеткой мира представительницей Украины Даяной Ястремской в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Даяна Ястремская в первом круге турнира в Гонконге.

Напомним, Мирра Андреева и Даяна Ястремская один раз встречались на корте. Победу в том матче одержала российская теннисистка. Она разгромила Ястремскую на грунтовом турнире в Лозанне в конце июля со счётом 6:0, 6:2. Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.