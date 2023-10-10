Россиянки Корнеева и Лансере пробились в основную сетку турнира в Гонконге

Российские теннисистки Алина Корнеева и Софья Лансере вышли в основную сетку хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге.

В финальном матче квалификации Лансере, занимающая 271-е место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Китайского Тайбэя Я-И Ян (204-я в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 4:6, 6:4. В другой финальной встрече квалификации соревнований в Гонконге 179-я ракетка мира Корнеева одержала победу над теннисисткой из Швейцарии Конни Перрин (349-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки.

Ещё одна россиянка, Дарья Лодикова, занимающая 367-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в основную сетку турнира. В финале квалификации она проиграла представительнице Казахстана Анне Данилиной со счётом 4:6, 2:6.