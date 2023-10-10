Касаткина — Коччаретто: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Чжэнчжоу
Поделиться
Сегодня, 10 октября, 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (34-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Элизабетта Коччаретто в первом круге турнира в Чжэнчжоу.
Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 15:15 МСК
34
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Напомним, Дарья Касаткина и Элизабетта Коччаретто прежде ни разу не встречались на корте. Соревнования в Чжэнчжоу продлятся до 15 октября. Последний раз турнир в Чжэнчжоу проводился в 2019 году. Тогда победительницей стала чешка Каролина Плишкова.
Комментарии
- 10 октября 2023
-
12:06
-
12:00
-
11:32
-
10:22
-
09:50
-
09:38
-
09:25
-
09:12
-
02:00
-
00:36
-
00:02
- 9 октября 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:57
-
22:47
-
22:26
-
20:47
-
20:37
-
20:16
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
18:42
-
18:40
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:04
-
17:29
-
17:05
-
15:55
-
13:48
-
13:06
-
12:12
-
10:37
Партнерский контент