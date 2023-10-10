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Касаткина — Коччаретто: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Чжэнчжоу

Касаткина — Коччаретто: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Чжэнчжоу
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Сегодня, 10 октября, 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (34-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Элизабетта Коччаретто в первом круге турнира в Чжэнчжоу.

Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 15:15 МСК
Элизабетта Коччаретто
34
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Напомним, Дарья Касаткина и Элизабетта Коччаретто прежде ни разу не встречались на корте. Соревнования в Чжэнчжоу продлятся до 15 октября. Последний раз турнир в Чжэнчжоу проводился в 2019 году. Тогда победительницей стала чешка Каролина Плишкова.

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