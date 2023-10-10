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Марожан прокомментировал победу над Руудом на «Мастерсе» в Шанхае

Марожан прокомментировал победу над Руудом на «Мастерсе» в Шанхае
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91-я ракетка мира венгерский теннисист Фабиан Марожан высказался о победе над норвежским теннисистом Каспером Руудом в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Я благодарен всем за поддержку. Было непросто успешно завершить этот матч. Мы играем на высшем уровне. Каспер — великолепный теннисист. Он один из лучших игроков на турнире, поэтому было непросто. Я просто очень рад быть здесь. Это один из моих лучших результатов за последние годы. Я только вошёл в топ-100, и очень рад играть на таком уровне», — сказал Марожан после матча.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Фабиан Марожан сыграет с победителем противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

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