Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Шанхае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не прошли в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) в парном разряде. Их соперниками во втором круге престижного турнира были Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии. Парное противостояние длилось 1 час 14 минут и закончилось на чемпионском тай-брейке со счётом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу Бопанны и Эбдена.

Соперниками индийца и австралийца по четвертьфиналу станут теннисисты Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды), обыгравшие в матче второго круга немцев Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 10:7.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 4 по 15 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.