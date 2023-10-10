Бен Шелтон прокомментировал победу над Янником Синнером на «Мастерсе» в Шанхае

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о победе над итальянцем Янником Синнером в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского спортсмена.

«Это был тяжёлый матч. Я знал, что так и будет. В последнее время Янник отлично выступает. Он один из тех парней из следующего поколения теннисистов, на которых я равняюсь. Он совершил быстрый прорыв и всё делает правильно. Я был очень рад возможности сыграть против него и провести такой эпичный матч. Я до конца верил, что смогу добиться успеха. Просто доверился своей подготовке, своему телу. По ходу матча я начал обретать свой ритм и смог показать лучший теннис», — сказал Шелтон после матча.