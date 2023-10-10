Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон прокомментировал победу над Янником Синнером на «Мастерсе» в Шанхае

Бен Шелтон прокомментировал победу над Янником Синнером на «Мастерсе» в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о победе над итальянцем Янником Синнером в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского спортсмена.

«Это был тяжёлый матч. Я знал, что так и будет. В последнее время Янник отлично выступает. Он один из тех парней из следующего поколения теннисистов, на которых я равняюсь. Он совершил быстрый прорыв и всё делает правильно. Я был очень рад возможности сыграть против него и провести такой эпичный матч. Я до конца верил, что смогу добиться успеха. Просто доверился своей подготовке, своему телу. По ходу матча я начал обретать свой ритм и смог показать лучший теннис», — сказал Шелтон после матча.

Материалы по теме
Касаткина бьётся в Чжэнчжоу! А Павлюченкова повесила 2 «баранки» в Гонконге. LIVE!
Live
Касаткина бьётся в Чжэнчжоу! А Павлюченкова повесила 2 «баранки» в Гонконге. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android