Хуберт Хуркач вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач в трёх сетах переиграл представителя Китая Чжана Чжичжэня (60-е место в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу польского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Хуркач в этой встрече 15 раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Чжичжэня пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Хуркач сыграет с 91-й ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном. Турнир в Китае завершится 15 октября.