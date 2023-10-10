Себастьян Корда: в этом году мне бы очень хотелось финишировать в топ-20

Американский теннисист, 26-я ракетка мира Себастьян Корда прокомментировал выход в четвертьфинал турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) после победы над аргентинцем Франсиско Серундоло.

«Он невероятный игрок, возможно, с одним из лучших форхендов в туре, поэтому, когда он ловил азарт, было очень опасно. Я доволен своей игрой в целом, особенно во втором сете, я сохранял спокойствие и в важные моменты действовал неплохо.

Тяжело ли было собраться снова после победы в матче с Даниилом Медведевым? Да, это был определённо совершенно другой теннис. Даниил играет от обороны, и болельщиков сегодня было не так много, как в тот раз. Это были два совершенно разных матча, но я доволен тем, как всё развивается сейчас, и просто наслаждаюсь пребыванием здесь.

Осознавал ли я, что добился лучшего результата на турнирах «Мастерс 1000»? Да, конечно, я думаю, что каждый спортсмен держит в голове свои лучшие результаты. У меня был четвертьфинал в Майами, где я проиграл Рублёву, но мне не обязательно играть с Рублёвым в следующем туре… В любом случае я очень доволен результатами. Это был долгий год, но мой труд был вознаграждён.

Цели? Я всегда настраиваюсь на победу в каждом турнире, но сезон долгий, поэтому нужно быть стабильным. Моя главная цель на следующий год — это, конечно, быть немного более стабильным. Что касается текущего сезона, то в этом году мне бы очень хотелось финишировать в топ-20. Я приближаюсь к этому, но впереди ещё долгий путь.

У меня до сих пор в некоторых ситуациях побаливает запястье, но с каждым днём чувствую себя лучше. Надеюсь, скоро снова буду готов к игре на сто процентов. Турнир этому способствует: корты очень быстрые и условия мне нравятся», – сказал Корда на пресс-конференции.