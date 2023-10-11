Мирра Андреева: я впервые в Азии, и мне очень нравится Гонконг

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями о турнире в Гонконге после победы над Даяной Ястремской.

«Я впервые в Азии, и мне очень нравится Гонконг. Люди здесь очень хорошие. Они все выглядят очень добрыми. Даже на улице они так милы со мной», – сказала Андреева в ходе пресс-конференции.

Напомним, во вторник, 10 октября, в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 50-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской (97-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 1 час 23 минуты. Андреева в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ястремской три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Мирра Андреева сыграет с Лейлой Фернандес (Канада). Турнир в Гонконге завершится 15 октября.