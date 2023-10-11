Свёнтек — о победе на турнире в Пекине: последнее, что я ожидала на старте соревнований

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о своей победе на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я очень рада выиграть этот турнир. Конечно, это было последнее, чего я ожидала на старте соревнований. Финальный матч не был таким лёгким, как может показаться по счёту. Это была напряжённая встреча, я ощущала давление. Я рада, что до конца сохранила концентрацию, и благодарна за поддержку, которую мне дала моя команда. Последние две недели были не самыми простыми», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Напомним, в финальном матче соревнований в Пекине Ига Свёнтек обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:2.