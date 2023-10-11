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16-летняя Алина Корнеева обыграла Валерию Савиных и вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге

16-летняя Алина Корнеева обыграла Валерию Савиных и вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над соотечественницей Валерией Савиных (143-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу Корнеевой.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Корнеева в этом матче шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Савиных два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде соревнований Алина Корнеева сыграет с 88-й ракеткой мира представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой. Хардовый турнир в Гонконге продлится до 15 октября.

Гонконг. 1-й круг
11 октября 2023, среда. 11:35 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Валерия Савиных
143
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
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