16-летняя Алина Корнеева обыграла Валерию Савиных и вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над соотечественницей Валерией Савиных (143-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу Корнеевой.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Корнеева в этом матче шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Савиных два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде соревнований Алина Корнеева сыграет с 88-й ракеткой мира представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой. Хардовый турнир в Гонконге продлится до 15 октября.