Россиянка Софья Лансере вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 271-я ракетка мира российская теннисистка Софья Лансере встречалась с представительницей Гонконга Хон Йи Коди Вон (342-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Лансере в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету спортсменки из Гонконга одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде соревнований в Гонконге Софья Лансере сыграет с 41-й ракеткой мира представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Турнир в Гонконге завершится 15 октября.
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