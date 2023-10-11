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Россиянка Софья Лансере вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге

Россиянка Софья Лансере вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 271-я ракетка мира российская теннисистка Софья Лансере встречалась с представительницей Гонконга Хон Йи Коди Вон (342-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Лансере в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету спортсменки из Гонконга одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Софья Лансере сыграет с 41-й ракеткой мира представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Турнир в Гонконге завершится 15 октября.

Гонконг. 1-й круг
11 октября 2023, среда. 13:55 МСК
Софья Лансере
271
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Хон Йи Коди Вон
342
Гонконг
Хон Йи Коди Вон
Х. Вон
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