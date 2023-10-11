Представитель Надаля не подтвердил участие теннисиста в Australian Open
Представитель испанского теннисиста Рафаэля Надаля заявил, что пока рано говорить об участии 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» в Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Об этом сообщил журналист The Times Стюарт Фрейзер в соцсети Х (ранее Twitter).
«Мы видели эту новость, но на сегодняшний день не можем подтвердить её. Слишком рано говорить. Мы не называли дату возвращения, потому что просто её не знаем. Рафа только начал тренироваться», — пишет Фрейзер со ссылкой на представителя испанского теннисиста.
Ранее директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли объявил о том, что надаль выступит на турнире. Напомним, Надаль получил серьёзную травму в предыдущем розыгрыше Australian Open в начале 2023 года.
Комментарии