Представитель Надаля не подтвердил участие теннисиста в Australian Open

Представитель испанского теннисиста Рафаэля Надаля заявил, что пока рано говорить об участии 22-кратного победителя турниров «‎Большого шлема» в Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Об этом сообщил журналист The Times Стюарт Фрейзер в соцсети Х (ранее Twitter).

‎«Мы видели эту новость, но на сегодняшний день не можем подтвердить её. Слишком рано говорить. Мы не называли дату возвращения, потому что просто её не знаем. Рафа только начал тренироваться», — пишет Фрейзер со ссылкой на представителя испанского теннисиста.

Ранее директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли объявил о том, что надаль выступит на турнире. Напомним, Надаль получил серьёзную травму в предыдущем розыгрыше Australian Open в начале 2023 года.