«Я весь матч защищался». Алькарас поделился разочарованием после поражения от Димитрова

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

«Правда в том, что он по моим ощущениям сыграл очень хорошо. Сегодня его уровень игры был гораздо выше, чем в предыдущих наших встречах. У него не было ни единого спада. Я рассчитывал, что после первого сета, который дался ему довольно тяжело, всё сложится совсем иначе. Я допустил несколько, казалось, неважных ошибок в начале второго сета, но он не позволил мне вернуться в игру. Я всё время искал способ найти свой теннис, но у меня ничего не получалось. Я защищался весь матч, тем самым, не давая себя возможностей играть так агрессивно, как бы мне хотелось.

Я должен научиться сохранять концентрацию в такие моменты (начало второго сета). Я всегда говорил, что из таких поражений можно извлечь больше уроков, чем из побед… Я возьму от этого многое, чтобы стать лучше. Мне нужно больше работать над некоторыми вещами, если я хочу побеждать лучших», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.