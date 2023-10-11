«После US Open я играю хорошо». Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал Шанхая

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче 1/8 финала Рублёв (5) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя США Томми Пола (12). Следующим соперником Рублёва в Шанхае станет 34-я ракетка мира, француз Уго Умбер (32).

«Честно говоря, после US Open я играю хорошо. Я почувствовал это на тренировках. Просто нужно было время, чтобы перенести это на турниры. В этом году я в целом здорово играю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Стоит отметить, что Рублёв — единственный представитель топ-10 рейтинга ATP, оставшийся в сетке Шанхая.