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Фото: роскошная Винус Уильямс посетила показ Louis Vuitton в Париже

Фото: роскошная Винус Уильямс посетила показ Louis Vuitton в Париже
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс стала гостьей на показе модного дома Louis Vuitton, который прошёл в рамках Недели моды в Париже (Франция).

В последний раз 43-летняя Винус выходила на корт на Открытом чемпионате США – 2023. Американка потерпела поражение в первом же круге от представительницы Бельгии Гретье Миннен (Q).

Отметим, что в текущем сезоне Винус удалось одержать несколько громких побед. В частности, она обыграла итальянку Камилу Джорджи на травяном турнире в Бирмингеме (Великобритания) и россиянку Веронику Кудерметову (на тот момент 16-ю ракетку мира) на харде турнира в Цинциннати (США).

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