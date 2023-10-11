Экс вторая ракетка мира Жабер выступила в поддержку Палестины на фоне событий в Израиле

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер поделилась мнением об открытом конфликте между Израилем и Палестиной.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Позднее власти Израиля объявили, что страна находится в состоянии войны.

«Не описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет. И неописуемо то, с чем сталкиваются невинные мирные жители. Неважно, какую религию они исповедуют или откуда они родом. Насилие никогда не приведёт к миру, я не могу поддерживать насилие, но при этом не могу поддерживать тех, кто отнял их территорию.

Поэтому важно понимать контекст и не судить лишь по тому, что происходит сегодня. Игнорирование истории безответственно и не поможет достичь мира. А мир – единственное, что нас заботит. Все в этом нуждаются и все его заслуживают. Прекратите насилие и #СвободуПалестине», — написала Жабер в своих социальных сетях.