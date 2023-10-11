Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: стильный Карлос Алькарас позирует для Louis Vuitton в Шанхае

Фото: стильный Карлос Алькарас позирует для Louis Vuitton в Шанхае
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях коммерческие фото с продукцией модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является.

«День отдыха в Шанхае», — подписал фото Алькарас.

Алькарас неудачно выступил ну турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Посеянный под первым номером Карлос потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира, 32-летнего представителя Болгарии Григора Димитрова в 1/8 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Далее 20-летний Алькарас выступит на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 23 по 29 октября. Карлос намерен вернуть себе лидерство в рейтинге ATP.

Материалы по теме
Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала
Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android