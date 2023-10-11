Фото: стильный Карлос Алькарас позирует для Louis Vuitton в Шанхае

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях коммерческие фото с продукцией модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является.

«День отдыха в Шанхае», — подписал фото Алькарас.

Алькарас неудачно выступил ну турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Посеянный под первым номером Карлос потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира, 32-летнего представителя Болгарии Григора Димитрова в 1/8 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Далее 20-летний Алькарас выступит на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 23 по 29 октября. Карлос намерен вернуть себе лидерство в рейтинге ATP.